Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Изучили жизнь региона в подробностях. Представители Общественной палаты России подвели итоги своей работы на Орловщине. Что впечатлило и какие замечания прозвучали - расскажем в программе "Вести".



- Теперь в составе Всероссийской спортивной семьи. В обновленном спортзале Должанской школы открыли "Клуб самбо". Впереди новые рекорды.



- В перспективе - вторая попытка. Городские власти отменили результаты голосования по выбору территорий в программу благоустройства Орла на следующий год.



- Награда к юбилею: в регионе учредили памятную медаль к «150-летию Ивана Алексеевича Бунина».



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Вести-Орёл

22 ноября 2019 года







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