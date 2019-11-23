Новости версия для печати Футболисты ОрелГУ продолжают побеждать в Национальной студенческой футбольной лиге Сегодня мужская сборная опорного университета успешно начала тур в Евпатории.



Наша команда одержала победу над соперниками из Тамбовского государственного университета. Итог матча – 2:0 в пользу орловцев. Оба мяча на счету нападающего нашей команды Максима Серёгина. Оформив дубль, футболист укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров студенческого турнира. За четыре игры он забил уже 11 голов.



Завтра футболисты ОрелГУ встретятся с командой Кубанского государственного университета. Начало матча – в 10:00. Прямая трансляция – в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова

23 ноября 2019 года







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