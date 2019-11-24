Новости версия для печати Футболисты ОрелГУ разгромили трехкратных чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги Наша команда продолжает беспроигрышное шествие в сезоне НСФЛ.



Сегодня орловцы на поле «Арены-Крым» в Евпатории встретились с самым титулованным студенческим клубом России – сборной Кубанского государственного университета. Сдержав стартовый натиск соперника, наша команда сумела переломить ход матча и довести дело до убедительной победы. Итог матча 3:0 в пользу мужской сборной ОГУ имени И.С. Тургенева.



Дублем отметился Максим Серегин (теперь на счету нападающего 13 мячей после пяти игр). Еще один гол на свой счет записал Артем Лукша.



Завтра футболисты ОрелГУ сыграют с хозяевами поля – командой Крымского федерального университета. Начало матча – в 15:00. Трансляция доступна в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова

24 ноября 2019 года







На главную страницу





