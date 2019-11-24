Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


воскресенье
24.11.2019
14:41:42
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ВЕСТИ-ОРЁЛ
ВЕСТИ-ОРЁЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ
ПАРК КУЛЬТУРЫ
ПУЛЬС
ТАКАЯ ЖИЗНЬ
СОЛДАТЫ РОССИИ
АГРАРНЫЙ ВОПРОС
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
КОНТАКТ
ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ. ОРЁЛ
КОММУНАЛКА ON-LINE
ВАЖНЫЙ ВОПРОС
ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

О нас
О НАС
КОНТАКТЫ
Новости версия для печати

Футболисты ОрелГУ разгромили трехкратных чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги

Наша команда продолжает беспроигрышное шествие в сезоне НСФЛ.

Сегодня орловцы на поле «Арены-Крым» в Евпатории встретились с самым титулованным студенческим клубом России – сборной Кубанского государственного университета. Сдержав стартовый натиск соперника, наша команда сумела переломить ход матча и довести дело до убедительной победы. Итог матча 3:0 в пользу мужской сборной ОГУ имени И.С. Тургенева.

Дублем отметился Максим Серегин (теперь на счету нападающего 13 мячей после пяти игр). Еще один гол на свой счет записал Артем Лукша.

Завтра футболисты ОрелГУ сыграют с хозяевами поля – командой Крымского федерального университета. Начало матча – в 15:00. Трансляция доступна в социальных сетях команды.


Анастасия Дорохова
24 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта