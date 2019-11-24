Футболисты ОрелГУ разгромили трехкратных чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги

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воскресенье
24.11.2019
14:41:42
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Футболисты ОрелГУ разгромили трехкратных чемпионов Национальной студенческой футбольной лигиНаша команда продолжает беспроигрышное шествие в сезоне НСФЛ.
Сегодня орловцы на поле «Арены-Крым» в Евпатории встретились с самым титулованным студенческим клубом России – сборной Кубанского государственного университета. Сдержав стартовый натиск соперника, наша команда сумела переломить ход матча и довести дело до убедительной победы. Итог матча 3:0 в пользу мужской сборной ОГУ имени И.С. Тургенева.
Дублем отметился Максим Серегин (теперь на счету нападающего 13 мячей после пяти игр). Еще один гол на свой счет записал Артем Лукша.
Завтра футболисты ОрелГУ сыграют с хозяевами поля – командой Крымского федерального университета. Начало матча – в 15:00. Трансляция доступна в социальных сетях команды.
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