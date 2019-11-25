Орловские призывники будут служить в Кремле

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понедельник
25.11.2019
18:19:29
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Орловские призывники будут служить в КремлеПочетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах.
23 ноября, в Музее Победы военную присягу приняли более 200 призывников из десятков регионов России, в том числе из Орловской области. Новобранцы стали солдатами отдельного Преображенского комендантского полка. Торжественная церемония принятия присяги состоялась в Зале Славы музея. Здесь клятву верности призывники приносят уже более 20 лет. На мраморных пилонах высечены имена Героев Советского Союза и Российской Федерации.
В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Московской, Тульской, Тверской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской и других областей.
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