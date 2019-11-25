В Орле под колеса попала девочка-подросток

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понедельник
25.11.2019
18:19:17
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В Орле под колеса попала девочка-подростокДТП произошло в Орле 22 ноября в 7:30.
Водитель 1976 г.р., управляя автобусом ПАЗ, следовал по ул. Комсомольской и в районе д.25 произошел наезд на пешехода – 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение.
С 22 по 24 ноября на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.
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