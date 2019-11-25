Новости версия для печати В Орле под колеса попала девочка-подросток ДТП произошло в Орле 22 ноября в 7:30.



Водитель 1976 г.р., управляя автобусом ПАЗ, следовал по ул. Комсомольской и в районе д.25 произошел наезд на пешехода – 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение.



С 22 по 24 ноября на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

25 ноября 2019 года







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