Новости версия для печати Выезд на встречку завершился травмами Под Орлом в ДТП попали ВАЗ и «Киа».



23 ноября в 11:45 38-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ-21099, двигался со стороны г. Брянска в сторону г. Орла, в районе 49 км допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы.



С 22 по 24 ноября на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

25 ноября 2019 года







На главную страницу





