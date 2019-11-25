Новости версия для печати На трассе М-2 «Крым» сбили пешехода ДТП произошло в Орловской области на 366 километре автодороги.



23 ноября в 15:00 31-летний водитель, управлял автомобилем «Исудзу», двигался по автодороге М-2 «Крым» и в районе 366 км допустил наезд на пешехода - женщину 1972 г.р., которая двигалась по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.



С 22 по 24 ноября на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

25 ноября 2019 года







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