В Орле появилось новое стрит-арт изображение Ивана Сергеевича Тургенева

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понедельник
25.11.2019
18:18:59
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В Орле появилось новое стрит-арт изображение Ивана Сергеевича ТургеневаНеобычный подарок орловцам сделали «молодогвардейцы» к 201 дню рождения классика.
Проект стал первой работой в рамках федеральной акции «Лица Культуры». Граффити исполнено на стене недалеко от сквера Семьи. Дебютным стрит-арт изображением «молодогвардейцы» решили проверить свои навыки владения баллончиками с краской, ведь скоро они им пригодятся в другом проекте. В планах художников создание граффити в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно появится в Северном районе Орла и размерами будет в два этажа.
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