Новости версия для печати В Орле появилось новое стрит-арт изображение Ивана Сергеевича Тургенева Необычный подарок орловцам сделали «молодогвардейцы» к 201 дню рождения классика.



Проект стал первой работой в рамках федеральной акции «Лица Культуры». Граффити исполнено на стене недалеко от сквера Семьи. Дебютным стрит-арт изображением «молодогвардейцы» решили проверить свои навыки владения баллончиками с краской, ведь скоро они им пригодятся в другом проекте. В планах художников создание граффити в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно появится в Северном районе Орла и размерами будет в два этажа.

Егор Помелухо, руководитель регионального штаба РО «Молодая Гвардия Единой России»: «Цель этой акции заключается в том, чтобы показать и обществу, и власти, что стрит-арт это не только непонятные рисунки, надписи, или бывает даже хуже, а то, что они могут быть посвящены каким-то историческим событиям, персонам, явлениям».





Антон Киселёв

25 ноября 2019 года







На главную страницу





