Новости версия для печати Орловский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает волонтеров Всех, кто желают присоединиться, приглашают на встречу для новичков. Она состоится 27 ноября.



В отряде - люди разного возраста и рода занятий. Они ищут пропавших в свободное от работы или учебы время. И делают это на общественных началах. Количество обращений в отряд увеличивается. Так, если в прошлом году поступило около 160 заявок, то в этом уже 174. Задач становится больше, а значит и поисковиков нужно тоже больше.



Александр Жигарёв, поисковик отряда «Лиза Алерт» г. Орёл: «Приглашаем желающих - всех, кто чувствует, что хочет и может помочь, поэтому каждый желающий может приходить».

Даже тем, кто не готов выезжать в лес и в город на поиски пропавших, но хочет помочь отряду, - найдется дело. Ребята ведут активную профилактическую работу с детьми. Объясняют, как не потеряться, как вести себя с незнакомыми людьми, что делать, если все же заблудился. Они практически ежедневно выезжают на лекции.



Светлана Счастливцева, руководитель направления «Школа «Лиза Алерт» г. Орёл: «Эти встречи мы делаем для новичков, чтобы привлечь в наш отряд новых людей. На самом деле, во всех направлениях в отряде не хватает людей - тех же лекторов, что касается профилактики».

Нужны и те, кто готов выехать по заявке в лес или в город на непосредственные поиски. А поднять по тревоге отряд могут в любое время суток.



Мария Злобина, старшая поисковой группы отряда «Лиза Алерт» г. Орёл: «Поисковик должен обладать умением пользоваться компасом, навигатором и радиосвязью. Кстати, 30 ноября в 11 часов в Медведевском лесу мы будем проводить новичковую практику, будем обучать новичков пользовать всем этим и как это применять на прочесе, использовать будем методики поиска».

А перед практическими занятиями состоится знакомство - 27 ноября, по адресу Тургенева, 37. Всех желающих присоединиться к отряду ждут к 19 часам.









Мария Семак

25 ноября 2019 года







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