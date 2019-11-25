Новости версия для печати Футболисты ОГУ продолжают побеждать в Национальной студенческой футбольной лиге Сейчас орловцы играют на выезде - в республике Крым. Позади два матча мини-турнира в Евпатории.



Первым соперником наших футболистов в Республике Крым стала сборная Тамбовского государственного университета. Несмотря на два быстрых гола, забитых орловцами, игра получилась упорной с большим количеством моментов у ворот одной и второй команды. Впрочем, защита орловских спортсменов сработала успешно, счет матча – 2:0.



Артём Лукша, полузащитник ФК «ОрёлГУ»: «Игра выдалась тяжелой, и погодные условия - по такому ветру очень тяжело бегать. А по игре - многие моменты получались, многие моменты создавали. Плохо, что забили мало. Из всех моментов, которые создали, гола три-четыре должны были забить в общей сложности».

Накануне команда ОрелГУ сыграла с футболистами Кубанского государственного университета. Отметим, что соперник «орлов» является самой титулованной студенческой командой России и Европы. Но титулы в отдельно взятом противостоянии не решили ничего. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу нашей команды.



Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «ОрёлГУ»: «Мы сыграли так, как позволил соперник. Мы хотели выиграть и мы выиграли. Желание было огромное и за счет этого они добились такого результата. Хотя шероховатости есть по игре, есть проблемные места, но мы будем над этим работать, будем думать, как выходить из положения».

Завершится выступление в Евпатории для футболистов ОрелГУ сегодня матчем с хозяевами поля – командой Крымского федерального университета. Начало матча – 15:00. В случае успеха на зимний перерыв наша команда уйдет лидерами турнирной таблицы Национальной студенческой футбольной лиги.









Анастасия Дорохова

25 ноября 2019 года







На главную страницу





