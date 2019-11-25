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О чести, о долге, о Родине

В Баклановской школе Орловского района состоялась «Встреча поколений». В роли педагогов выступили офицеры армии, ветераны, сотрудники управления МЧС, представители патриотических организаций и аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Встреча поколений началась с урока мужества. Председатель Союза офицеров генерал-майор Владимир Козлов рассказывал о профессии военного, ветеран Анатолий Костырев - о том, как с детства мечтал летать и стал летчиком, Павел Сидоров говорил о работе клуба «Десантник» и о прыжках с парашютом. Ну, а Наталья Акулова, как представитель МЧС, еще раз напомнила детям о правилах безопасности. На этом уроке ученикам 4-х, 5-х, и 6-х классов не нужно было решать сложные задачи, запоминать формулы, исторические даты или стихи. Главное - чтобы из этой встречи они сделали правильный вывод.

После урока учащиеся школы собрались в актовом зале на конференцию. Говорили о том, какую роль патриотизм сыграл в победе над фашистами, в послевоенных локальных конфликтах, и насколько это важно сегодня.

Артем Страхов, директор Баклановской средней общеобразовательной школы: «Патриотическое воспитание молодежи - оно, как фарватер, ведет к правильному пути. Как результат - взрослым людям и общественным объединениям не придется их защищать, так как они сами смогут себя защитить».

Старшеклассникам предложили присоединиться к поисковому движению. Студенты отряда «Факел» организовали выставку артефактов, времен Великой Отечественной войны. Медальоны, личные вещи солдат, оружие и боеприпасы - все эти предметы были обнаружены во время проведения Вахты Памяти.

В этом году здесь уже организовали волонтерский отряд. Следующая ступень - создание поисковой бригады. Кроме этого школа выступила инициатором установления в Бакланово воинского мемориала. Пока только идет согласование, определяют место установки. А школьники уже готовы взять шефство над будущим памятником.




Татьяна Тимохина
25 ноября 2019 года

 


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