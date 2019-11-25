Новости версия для печати В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Александра Петровичева Тульский художник приехал специально на открытие своей выставки, и не один, а с коллегами и учениками, товарищами по общественной организации «Круг».



Воздух, солнечный свет, который, кажется, можно потрогать рукой, море в дымке, старые города. Такой художник Александр Петровичев увидел Черногорию, такой она живет в его сердце. Однажды он приехал в эту страну и остался там на 10 лет, она стала для него своей.



Александр Петровичев, член союза художников России: «В первый раз когда я туда приехал, у меня даже было дежавю, как будто я там жил, любил. Я выучил язык и не отличаю теперь Черногорию от России, для меня это очень близко».

Но ни Черногорией единой, как говорится. В свое время много раз художник бывал и у нас на Орловщине, под Кромами. На выставке целый ряд работ на тему орловской природы. Кстати, художник очень любит именно пленэры, где, как правило, появляется основная часть будущей картины. Его излюбленный жанр - пейзаж. Главное, как признается он сам, найти мотив.



Александр Петровичев, член Союза художников России: «Мотив - в одно время суток что-то может быть восхитительных, а в другое вы можете абсолютно спокойно проходить мимо и совершенно не замечать. А потом я смотрю - перегорая я или нет. Если не перегораю к этому мотиву, я его делаю. Если я перегорел, значит он случайный».

Поэтому случайных, холодных работ здесь не увидишь. Все - и цвет, и выразительные линии, и умело объединенное пространство света, воды и воздуха дарят и ощущение покоя, и пульс времени, в котором так хорошо и уютно когда-то жилось.



Анатолий Костяников секретарь Союза художников России: «Многие работы колористически схожи. Это значит, что художник настойчиво предлагает зрителю какую-то свою поставленную задачу - если ни в этой работе, так в другой, если ни в этом пластическом решении, то в другом. И мне кажется, что они очень приятно и органично вписаны в структуру художественного пространства».

Александр Петровичев рисует сам и учит других, он верит в то, что все люди - художники, и успешно руководит студией станковой живописи, куда приходят обучаться все желающие в любом возрасте. Больше десяти лет назад он создал и возглавил Международную общественную организацию художников «Круг», филиалы которой есть во многих странах мира, она объединяет художников разных жанров для того, чтобы быть в курсе того, как живут, работают, чем дышат мастера из Испании, Украины, Болгарии, Польши.



Нада Дутина, художник, соучредитель международной общественной организации художников «Круг»: «По отдельности существовать сложно. Общество нас заставляет работать лучше, показывать друг другу то, что мы сделали. Я являюсь учеником Александра Николаевича».

Остальное могут сказать картины, которые на три недели поселились в залах Орловского музея изобразительных искусств. Славянские кресты, жизнь усадьбы «Ясная поляна», за которой художник наблюдал несколько лет, кружевные натюрморты и улицы старых городов - все это авторская версия и быстротекущего времени, и того, как мы в нем существуем.









Эва Стасюлевич

25 ноября 2019 года







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