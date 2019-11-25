В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Александра Петровичева

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понедельник
25.11.2019
18:18:22
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В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Александра ПетровичеваТульский художник приехал специально на открытие своей выставки, и не один, а с коллегами и учениками, товарищами по общественной организации «Круг».
Воздух, солнечный свет, который, кажется, можно потрогать рукой, море в дымке, старые города. Такой художник Александр Петровичев увидел Черногорию, такой она живет в его сердце. Однажды он приехал в эту страну и остался там на 10 лет, она стала для него своей.
Но ни Черногорией единой, как говорится. В свое время много раз художник бывал и у нас на Орловщине, под Кромами. На выставке целый ряд работ на тему орловской природы. Кстати, художник очень любит именно пленэры, где, как правило, появляется основная часть будущей картины. Его излюбленный жанр - пейзаж. Главное, как признается он сам, найти мотив.
Поэтому случайных, холодных работ здесь не увидишь. Все - и цвет, и выразительные линии, и умело объединенное пространство света, воды и воздуха дарят и ощущение покоя, и пульс времени, в котором так хорошо и уютно когда-то жилось.
Александр Петровичев рисует сам и учит других, он верит в то, что все люди - художники, и успешно руководит студией станковой живописи, куда приходят обучаться все желающие в любом возрасте. Больше десяти лет назад он создал и возглавил Международную общественную организацию художников «Круг», филиалы которой есть во многих странах мира, она объединяет художников разных жанров для того, чтобы быть в курсе того, как живут, работают, чем дышат мастера из Испании, Украины, Болгарии, Польши.
Остальное могут сказать картины, которые на три недели поселились в залах Орловского музея изобразительных искусств. Славянские кресты, жизнь усадьбы «Ясная поляна», за которой художник наблюдал несколько лет, кружевные натюрморты и улицы старых городов - все это авторская версия и быстротекущего времени, и того, как мы в нем существуем.
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