Новости версия для печати «Полет» откладывается Ремонтные работы в молодежном центре в Орле до сих пор не сдвинулись с мертвой точки. Хотя еще в начале этого года областные власти анонсировали дату нового взлета - 2021 год. Планировалось потратить 270 миллионов рублей. Ситуацию обсудили сегодня на совещании у губернатора.



В начале 2019 года региональный бюджет выделил деньги на обновление проектно-сметной документации. Она до сих пор не готова. В чем причина? - такой вопрос задал на сегодняшнем совещании губернатор области. Ответ держал начальник областного госзаказчика, в задержке он обвинил подрядчика. Андрей Клычков поставил задачу получить всю документацию до 25 декабря



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Выходить на 2022-23 год - это все хорошо, но этот центр несет на себе большую социальную функцию. Если у кого-то есть ощущение, что этим можно заниматься бесконечно, то я с этим не согласен».

Впрочем, этот молодежный центр - скорее исключение. В целом развитие социальной и инженерной инфраструктуры в регионе проходит успешно, отметил один из докладчиков. Напомним, в этом году в регионе продолжается выполнение соответствующей межведомственной программы. В 2019 году на ее исполнение заложили 2 миллиарда 705 миллионов рублей.



Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Наибольший объем финансирования приходится на объекты дорожного хозяйства – 1 млрд 813 млн рублей, образования - 569 млн рублей, доли расходов на мероприятия здравоохранения 141,3 млн рублей».

Как отметил докладчик, задачи на 2019 год находятся на финальной стадии, уже идет формирование программы на 2020 год.





Ольга Селиверстова

25 ноября 2019 года







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