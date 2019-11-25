«Полет» откладывается

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«Полет» откладываетсяРемонтные работы в молодежном центре в Орле до сих пор не сдвинулись с мертвой точки. Хотя еще в начале этого года областные власти анонсировали дату нового взлета - 2021 год. Планировалось потратить 270 миллионов рублей. Ситуацию обсудили сегодня на совещании у губернатора.
В начале 2019 года региональный бюджет выделил деньги на обновление проектно-сметной документации. Она до сих пор не готова. В чем причина? - такой вопрос задал на сегодняшнем совещании губернатор области. Ответ держал начальник областного госзаказчика, в задержке он обвинил подрядчика. Андрей Клычков поставил задачу получить всю документацию до 25 декабря
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Выходить на 2022-23 год - это все хорошо, но этот центр несет на себе большую социальную функцию. Если у кого-то есть ощущение, что этим можно заниматься бесконечно, то я с этим не согласен».
Впрочем, этот молодежный центр - скорее исключение. В целом развитие социальной и инженерной инфраструктуры в регионе проходит успешно, отметил один из докладчиков. Напомним, в этом году в регионе продолжается выполнение соответствующей межведомственной программы. В 2019 году на ее исполнение заложили 2 миллиарда 705 миллионов рублей.
Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Наибольший объем финансирования приходится на объекты дорожного хозяйства – 1 млрд 813 млн рублей, образования - 569 млн рублей, доли расходов на мероприятия здравоохранения 141,3 млн рублей».
Как отметил докладчик, задачи на 2019 год находятся на финальной стадии, уже идет формирование программы на 2020 год.