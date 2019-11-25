Новости версия для печати В Орле на железнодорожном вокзале проходит операция «Должник» Ее проводят судебные приставы совместно с сотрудниками линейного отдела полиции. Операция «Должник» продлится до 27 ноября. Узнать о своих долгах и даже оплатить их можно прямо сейчас на вокзале.



Таким образом приставы пытаются выявить тех, кто не оплатил штрафы. А также предлагают всем желающим проверить перед поездкой - нет ли долгов. Ведь за неоплаченные 10 тысяч можно оказаться у «закрытой границы».



Наталья Булгакова, помощник руководителя Управления ФССП по Орловской области: «Одновременно в ходе рейдовых мероприятий будут выявляться лица, в действиях которых есть признаки административного правонарушения, предусмотрено частью 1 статьи 2025 Кодекса об административных правонарушениях. То есть, неуплата административного штрафа в сроки, установленные законодательством».

За время проведения первого этапа операции «Должник», который проводили совместно с сотрудниками полиции, взыскан 61 штраф. На Привокзальной площади было проверено 200 транспортных средств. Выявлено 19 автомобилей, принадлежащих должникам, на 11 машин наложен запрет. Остальные оплатили задолженность. Чтобы не доводить до штрафа, можно самостоятельно проверять - есть ли имя в базе данных исполнительных производства. Она - в свободном доступе на официальном сайте региональной службы судебных приставов.





Татьяна Напольских

25 ноября 2019 года







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