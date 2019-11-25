Новости версия для печати Проверка на внимательность - от стражей порядка Орловские полицейские провели очередной рейд, во время которого показывали и рассказывали, как отличить настоящую купюру от поддельной.



Полицейские также проверяли действия продавцов торговых точек после того, как к тем попадала фальшивка. Всего в этом году в подобные рейды было вовлечено более 4 тысяч человек.





Татьяна Напольских

25 ноября 2019 года







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