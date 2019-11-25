Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Затяжной «Полёт» - в ремонтную кампанию. Проблему закрытого на реконструкцию молодежного центра сегодня вновь озвучил губернатор.



- В дорогу - без долгов. На 10 дней судебные приставы обосновались на вокзале. Мы были в рейде.



- Контрольная закупка - на внимательность. Полицейские еще раз рассказали, как отличить фальшивки от настоящих денежных купюр.



- «Встреча поколений» дала ученикам Баклановской школы ответы на главные вопросы. Нам удалось побывать на необычном уроке.



- Праздник - на боевом посту. Областная поисково-спасательная служба сегодня отмечает 25-летие.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

25 ноября 2019 года







На главную страницу





