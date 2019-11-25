Новости версия для печати В Ливнах прошел V межмуниципальный образовательный форум «Волонтером может стать каждый» Он собрал более 300 парней и девушек не только из Ливен. Приехали представители Покровского, Должанского, Малоархангельского районов.



Стоит отметить, что прошлый год был Годом Добровольца в России, и наша область вошла в число победителей всероссийского конкурса поддержки лучших практик развития волонтерства. В следующем году региону из федерального бюджета будет выделено более 9 млн. рублей на реализацию семи масштабных проектов.



Ольга Варакина, замначальника управления молодежной политики Орловской области: «Для того чтобы любое доброе дело реализовать, какие-никакие, а ресурсы нужны, кроме человеческих и временных. К примеру, поиск пропавших - нужен квадрокоптер, нужен нормальный комплект рабочих раций. И вот так по каждому делу».





Татьяна Напольских

25 ноября 2019 года







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