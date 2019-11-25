Профессия - спасать

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понедельник
25.11.2019
18:17:58
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Профессия - спасатьСегодня областная поисково-спасательная служба отмечает свое 25-летие. И, конечно, делает это на боевом посту. Свое существование она начала в 1994 году при орловском штабе по делам ГО и ЧС, и с тех пор число совершенных спасателями экстренных выездов перешагнуло за показатель в 20 тысяч.
Непыльной работу орловских спасателей не назовешь при всем желании. Хотя число происшествий, благодаря профилактическим мерам год от года снижается, 2019-й не был для спасателей совсем уж спокойным.
Основной вал работы для техногенной группы в последние годы составляют серьезные ДТП. Эффективная работа спасателей для пострадавших - залог выживания. Ведь пока человек зажат в машине, врачи не могут оказать ему помощь.
Спасатель это не столько квалификация, сколько призвание. Приходить на помощь попавшим в беду приходится и вне службы. Шесть лет назад старший смены техногенной группы Владимир Баранчиков спас попавшего у него на глазах под грузовик пешехода.
Неизбежный профессиональный риск положено сводить к нулю, но когда речь идет о чужих жизнях, спасатели нередко забывают о своей. Так было в январе 2012 года: в надежде найти живыми рабочих, засыпанных в котловане канализационного коллектора, спасатели сами рисковали быть погребенными заживо.
С канализацией связан и недавний случай. На этот раз речь идет всего лишь о жизни дворняги, угодившей в колодец. Но спасатели не жалеют усилий. Чтобы выручить собаку, пришлось даже позвать на подмогу пожарных.
Примеров невероятной находчивости во имя спасения история службы хранит немало. В каждом из случаев спасатели ищут оптимальное решение, чтобы сохранить жизнь, уберечь здоровье, снизить ущерб.
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