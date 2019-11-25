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В Орле прошел междугородный турнир по баскетболу среди девочек 2008 года рождения

Несмотря на юный возраст, соперники из шести городов показали и спортивный характер, и красивую игру. По итогам трех дней воспитанницы Орловской ДЮСШ № 6 заняли второе место, уступив команде «Динамо-Курск».

В междугороднем турнире по баскетболу среди девочек 2008 года рождения приняли участие шесть команд. Помимо хозяев на площадку выходили баскетболистки Курска, Иваново, Санкт- Петербурга, Плавска и Видного.

Анастасия Коровяковская, тренер ДЮСШ №6: «Это сильнейшие команды по России своем возрасте. Мы специально делали турнир, хотели пригласить сильные команды, для того чтобы почувствовать соперника и посмотреть, на что мы способны, и набраться игрового опыта, потому что, только играя с сильным соперником, научишься играть».

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда сыграла по пять игр. Первый соперник орловчанок - команда «Динамо-Курск». И хотя эту игру наши девчонки проиграли, отчаиваться не пришлось. Во-первых, курянки не уступили ни одной команде. А во-вторых, их победа была предсказуема. Они уже не раз выступали в Орле и чувствовали себя здесь как дома.

Наталья Хоменчук, тренер команды «Динамо-Курск»: «Приятно работать с профессионалом, очень нравится база, мы сюда уже неоднократно ездим и, я думаю, будем продолжать ездить».

По результатам турнира наши девочки заняли второе место, на третий позиции команда Плавска, далее - Видное, Иваново и Санкт-Петербург. Хотя это дружеские соревнования, и не на какие рейтинги в турнирных таблицах они не влияют, для спортсменок это необходимый игровой опыт, возможность попробовать свои силы и проявить лучшие качества, присущие баскетболистам. И высокий рост здесь далеко не самое главное.

Александр Дьяконов, главный судья соревнований: «Баскетбол не любит дураков и лентяев. Все, кто любит потрудиться на площадке и принимают быстрые решения, эти игроки - любого роста - будут находкой для баскетбола. И здесь большинство таких. Может быть, еще не сильно развито игровое мышление, но девчонки с горящими глазами, как умеют, играют и стараются. Это очень важно для баскетбола».

Что касается орловской команды, не так давно эти девчонки заняли первое место в первом этапе славянской баскетбольной лиги. И любые соревнования с сильными соперниками - дополнительная тренировка и подготовка к очередному турниру.




Татьяна Тимохина
25 ноября 2019 года

 


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