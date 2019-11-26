«Единая Россия» начала подготовку к думским выборам 2021 года

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вторник
26.11.2019
1:55:09
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«Единая Россия» начала подготовку к думским выборам 2021 годаСохранение политического лидерства – один из приоритетов партии. Об этом говорили на XIX партийном съезде, в котором приняла участие и делегация из Орловской области.
«Единую Россию» называют «партией власти». Фактически это так и есть. И это накладывает большую ответственность на партийцев. Способность брать её на себя является отличительной особенностью представителей крупнейшей политической партии страны. В 2021 году «Единая Россия» планирует сохранить конституционное большинство в российском парламенте.
Предстоящие выборы играют важную роль в обеспечении преемственности национальной политики. И чтобы выдержать темп перемен, партия должна меняться сама. А оценкой её деятельности станет мнение людей.
Президент подчеркнул, что развитие страны должно осуществляться в одном направлении - в сторону повышения качества жизни граждан РФ. При этом «Единая Россия» должна быть отзывчивым помощником для людей.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы. Об этом он сообщил на XIX съезде партии. По словам Дмитрия Медведева, в каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать эту работу.
Представлен на съезде и новый формат работы общественных приемных «Единой России».
Новый формат работы общественных приемных «Единой России» также позволит любому желающему узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.
На 15 процентов обновлен генсовет партии. Представители постояннодействующего коллегиального органа будут работать по шести отраслевым направлениям. Для этого созданы рабочие группы.
«Единая Россия» как основная политическая сила несет ответственность за все сферы развития страны. Справиться с этими обязательствами могут только хорошо подготовленные кадры, отмечалось на XIX съезде партии. Прорыв России – такую цель перед делегатами озвучил президент.
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