Новости версия для печати «Единая Россия» начала подготовку к думским выборам 2021 года Сохранение политического лидерства – один из приоритетов партии. Об этом говорили на XIX партийном съезде, в котором приняла участие и делегация из Орловской области.



«Единую Россию» называют «партией власти». Фактически это так и есть. И это накладывает большую ответственность на партийцев. Способность брать её на себя является отличительной особенностью представителей крупнейшей политической партии страны. В 2021 году «Единая Россия» планирует сохранить конституционное большинство в российском парламенте.



Предстоящие выборы играют важную роль в обеспечении преемственности национальной политики. И чтобы выдержать темп перемен, партия должна меняться сама. А оценкой её деятельности станет мнение людей.



Владимир Путин: «Лидер это тот, кто показывает пример. Ведёт за собой. Спрашивает с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить. Служить народу России».

Президент подчеркнул, что развитие страны должно осуществляться в одном направлении - в сторону повышения качества жизни граждан РФ. При этом «Единая Россия» должна быть отзывчивым помощником для людей.



Вадим Соколов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»: «Партия должна освобождаться от лиц, которые либо потеряли с ней связь, либо используют партию, чтобы решать свои какие-то устно-корыстные интересы. И в этом смысле президент прямо подчеркнул, что нет для критики со стороны партии запретных тем и должностных лиц».

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Члены «Единой России» должны максимально включиться в реализацию национальных проектов. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек почувствовал результат на себе».

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы. Об этом он сообщил на XIX съезде партии. По словам Дмитрия Медведева, в каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать эту работу.



Представлен на съезде и новый формат работы общественных приемных «Единой России».



Михаил Вдовин, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: «В общественной приемной будут существенные перемены. Электронное обращение. Формат обработки электронного обращения. Это, конечно, потребует серьезной перенастройки работы. Но мы к этому готовы».

Новый формат работы общественных приемных «Единой России» также позволит любому желающему узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.



Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ: «Дмитрий Анатольевич Медведев перечислил прекрасные программы партии «Единая Россия». Эти программы «Единая Россия» запустила, связав свою судьбу с государством. Т.е. это ответственный государственнический подход».

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Обеспечить прозрачность работы. В первую очередь повернуться максимально возможно лицом к людям, рассказывать о том, что мы делаем, для чего мы делаем».

На 15 процентов обновлен генсовет партии. Представители постояннодействующего коллегиального органа будут работать по шести отраслевым направлениям. Для этого созданы рабочие группы.



Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Переформатировали работу генерального совета партии, реализация национальных проектов, взаимодействие с гражданским обществом, молодежная политика. В рамках этих направлений, я убежден, что мне как члену генерального совета будет определенное поручение. Я убежден, что те задачи, которые реализованы на съезде, мы, конечно, нашим региональным отделением будем исполнять. И самое главное - будем добиться повышения качества жизни наших граждан».

«Единая Россия» как основная политическая сила несет ответственность за все сферы развития страны. Справиться с этими обязательствами могут только хорошо подготовленные кадры, отмечалось на XIX съезде партии. Прорыв России – такую цель перед делегатами озвучил президент.









Максим Шилов

25 ноября 2019 года







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