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Пробежка на коньках по льду Оки едва не обернулась трагедией

Сегодня в Орле было зафиксировано первое ЧП на льду. К счастью для потерпевшего, спасатели подоспели к месту происшествия как раз вовремя, чтобы вызволить тонущего из полыньи.

Обстоятельства спасательной операции мы узнали от огнеборцев, которым недальновидный конькобежец обязан жизнью.

Владимир Федорищев, начальник караула ПСЧ-3: «Взяли спасательный круг, веревку и вытащили его на берег. Он был в коньках - действительно катался и провалился».

По словам спасателей, конькобежец-экстремал был на льду не один. Остальных ни само ЧП, ни гневные окрики пожарных не заставили выйти на берег.

Георгий Тимохин, командир отделения ПСЧ-3: «Продолжали кататься на коньках еще двое молодых людей, не обращали даже внимание на тонущего».

По словам спасателей, толщина ледового покрова на месте происшествия колеблется от двух до четырех сантиметров. Не только человека, но и собаку средних размеров такой лед надежно держать не может. Везение конькобежца состояло не только в близости пожарной части и умелых действиях огнеборцев. Тонущего случайно заметил очевидец с противоположного берега, что в МЧС расценивают как редкую удачу - места кругом довольно безлюдные. Как сообщили нам в приемном покое больницы имени Семашко, серьезной угрозы для здоровья потерпевшего уже нет.

Сергей Герасин, ответственный терапевт больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко: «Состояние средней тяжести. После оказания первой помощи больной будет отпущен на амбулаторный этап лечения».

Первый инцидент на льду не привел к трагедии. Однако угроза провала под лед будет оставаться высокой еще долго - до устойчивого ледостава на водоемах области пока далеко.




Иван Суверин
25 ноября 2019 года

 


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