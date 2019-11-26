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Орловский центр поддержки экспорта готовит бизнес-миссию в Индию

Организаторы уверены, что деловой визит в южно-азиатскую страну внесет свой вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», и поможет орловскому бизнесу приобрести новых зарубежных партнеров.

 Инесса Волкова, руководитель Орловского регионального Центра поддержки экспорта: «Орловский региональный Центр поддержки экспорта провёл серьезную подготовительную работу, связанную с подбором участников, с аналитикой рынка, с возможностью наших компаний участвовать в данной поездке, с той позиции - будет ли востребована их продукция на индийском рынке».

В Индию центр поддержки экспорта повезёт четыре орловские компании. Это экспортно-ориентированные предприятия, ищущие новые рынки сбыта. На совещании их посвятили в особенности ведения бизнеса с индийскими партнёрами и рассказали о перспективах развития экспорта в южно-азиатскую страну.

Инесса Волкова, руководитель Орловского регионального Центра поддержки экспорта: «Были составлены и направлены презентационные материалы, достигнуты договоренности с ведущими ассоциациями Индии: ASSOCHAM и FICCI. Поддержку в организации B2B встреч нам окажет торговое представительство РФ в Республике Индия».

Бизнес-миссия в Республике Индия начнёт свою работу уже 9 декабря. Орловские предприниматели пробудут там пять дней - до 13 декабря.




Антон Киселёв
25 ноября 2019 года

 


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