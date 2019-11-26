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В Орле решаются проблемы обманутых дольщиков

На решение проблем обманутых дольщиков федеральный центр направил около 10 миллиардов рублей. В том числе решена и судьба одного из орловских долгостроев. Совсем не призрачная надежда на получение средств на покупку нового жилья появилась у дольщиков дома по адресу Панчука, 83.

Орловщина вошла в число первых восьми регионов страны, где права обманутых дольщиков будут восстановлены. Наблюдательный Совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсации несостоявшимся жителям дома по адресу Панчука, 83. Поскольку эксперты пришли к выводу, что достраивать дом с большим количеством дефектов не стоит.

Алексей Ниденс, зам. гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства: «Дом находится в готовности 30%. Исходя из этого и посчитана стоимость квадратного метра, причем она посчитана для каждого дольщика, для каждой квартиры с учетом квартирографии, с учетом этажности, с учетом планировки. Ровно от этой оценки, с учетом того, сколько помещений приобреталось дольщиком, и какой они площади, уже и была сделана финальная оценка».

Механизм выплат обсудили в формате диалога: представители фонда ответили на вопросы жителей. Расчет стоимости лежит на плечах независимой компании. Выплата компенсации будет произведена в течение 10 рабочих дней.

Владимир Нестеров, директор Регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства: «Много вопросов было снято. По крайней мере, наметились первые шаги и возможности решения застарелой проблемы обманутых дольщиков». 

До конца этого года еще по одному застройщику-банкроту будет принято решение. Ждут его дольщики дома № 5 по улице Родзевича-Белевича.

А на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о завершение последних штрихов в законопроекте, один из которых позволит не платить подоходный налог с компенсационных выплат дольщикам.




Анна Вайсергисер
25 ноября 2019 года

 


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