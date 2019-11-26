Новости версия для печати Собственность без долга Информация для тех, кто приобрел жилье на вторичном рынке – не забудьте предупредить энергетиков о смене собственника квадратных метров, чтобы не платить чужие долги по ЖКХ.



Как сообщают в самой ресурсной кампании, регистрируются случаи, когда квартиры, за которыми числится долг, оказались проданы, а новые собственники жалуются, что к ним регулярно обращаются по поводу долгов прошлых хозяев. Поэтому, при покупке жилья необходимо запрашивать у продавцов справки об отсутствии задолженности за все коммунальные услуги. И не менее важно сразу после приобретения недвижимости уведомить поставщиков ресурсов о смене собственника.





Мария Семак

26 ноября 2019 года







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