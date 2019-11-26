Новости версия для печати Осталось меньше недели, чтобы оплатить имущественные налоги Орловцам напоминают, что выполнить обязательство перед государством необходимо до 2 декабря.



В региональном управлении федеральной налоговой службы рекомендуют собственником транспортных средств, имущества, земельных участков оплатить платежи, чтобы не допустить задолженности. Сделать это можно через официальный портал ведомства или в отделениях банков и в их терминалах, а также на почте. Всего за 2018 год имущественные налоги в регионе должны оплатить около 600 тысяч человек. Орловцы уже перечислили свыше 700 млн. имущественных налогов.





Мария Семак

26 ноября 2019 года







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