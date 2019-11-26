Новости версия для печати Готовимся к переписи Орловцам, как и всем жителям страны, придется ответить на 30 вопросов.



23 вопроса будут касаться личных данных жителей страны (пол, возраст, семейное положение и так далее). Еще семь выделены в отдельный блок – они касаются жилищных условий. Формы бланков разрабатывались с учётом появления возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги».

Опросят и иностранцев, временно проживающих в России, но для граждан других государств анкета будет короче, всего из 7 пунктов.



Всероссийская перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года.





Мария Семак

26 ноября 2019 года







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