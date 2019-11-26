Родина зовет – город провожает

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вторник
26.11.2019
13:42:00
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Родина зовет – город провожаетСегодня 27 новобранцев из Орла отправятся к месту службы.
Молодые люди будут нести службу в Подмосковье, во Владимире и в Калужской области. Ребята пополнят ряды ракетных войск, военно-космических сил и центральные органы военного управления.
Торжественные проводы в армию стали уже традицией. С напутственными словами к призывникам обратятся руководители города, ветераны, общественники. А творческие коллективы областного центра к этому событию подготовили концерт.
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