Новости версия для печати Догнал и отправил в больницу В Орле при столкновении двух машин пострадала девушка-пассажир.



ДТП произошло 25 ноября в 20:55. 26-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по мосту им. Герцена и в районе д. 77 по ул. Левый берег реки Оки допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался впереди попутно. В результате ДТП пассажир «Рено» - 20-летняя девушка - получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в ООКБ, госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

26 ноября 2019 года







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