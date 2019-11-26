Новости версия для печати В Орле подошла к завершению вторая очередь реконструкции Городского парка культуры и отдыха Когда подрядчик приступил к работе, он буквально спрятал любимое место отдыха горожан за высоким забором. И вот его убрали.



Масштабная реконструкция Городского парка началась в прошлом году. Тогда была отреставрирована входная группа, а также появился светомузыкальный фонтан. 58 уличных фонарей, более ста скамеек и столько же урн. Таковы итоги второго этапа благоустройства парка. Кроме того, появились новые дорожки, высажены деревья, оборудованы две площадки для буккроссинга. На этом реконструкция парка не заканчивается.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Следующим этапом нужно отремонтировать игровую зону. Сейчас ведем переговоры с разными представителями этого бизнеса - чтобы рассмотреть варианты и государственно-частного партнерства, и вопросы аренды земельных отношений. Все это будет реализовано через конкурсные процедуры. Я надеюсь, что по итогам всех работ парк приобретет завершенный вид».

Реконструкция городского парка является частью проекта формирования комфортной городской среды.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В этом году финансирование на такое направление как благоустройство мест общего пользования выше, чем в 2018. В этом году это нам позволило отремонтировать девять общественных территорий, парк - одна из них. Если говорить конкретно про Городской парк, то на выполнение работ третьего этапа было направлено порядка 40 миллионов рублей».

Параллельно с Городским ремонтируется и ещё один парк - Детский. Сроки его открытия также интересуют жителей города. Подрядчик обещает завершить работы к 1 июня.



В полной мере насладиться прогулками по обновлённым паркам орловцы смогут уже в следующем году.









Артемий Лукьянчиков

26 ноября 2019 года







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