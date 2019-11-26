Новости версия для печати На Орловщине планируют к 2024 году построить 23 центра тестирования ГТО Реализация проекта проходит в рамках региональной программы, которая является частью нацпроекта «Демография».



В настоящий момент сдать ГТО могут жители десяти муниципальных образованиях области - Орловского, Свердловского, Знаменского, Сосковского, Урицкого, Новосильского, Верховского, Покровского, Ливенского и Новодеревеньковского районов. В планах на следующий год - создание еще пяти центров. Всего же в области проверить свои силы решились более 9 тысяч человек, из них более 4 тысяч выполнили нормативы и получили знаки отличия.





Мария Семак

26 ноября 2019 года







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