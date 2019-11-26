В некоторых школах Орла введены ограничения в связи с ОРВИ

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вторник
26.11.2019
13:41:41
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В некоторых школах Орла введены ограничения в связи с ОРВИС 18 по 24 ноября в области зарегистрировано 3645 случая заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 66,3% от общего числа заболевших ОРВИ.
В целях профилактики распространения респираторных инфекций в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Орловской области применяется мера разобщения детей в организованных коллективах.
По состоянию на 25.11.2019 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены по классам в шести общеобразовательных учреждениях города Орла.
Роспотребнадзор обращает внимание родителей на недопущение посещения детьми с признаками острых респираторных инфекций образовательных учреждений, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.
Как отмечает региональный Роспотребнадзор, на территории области заболеваемость ОРВИ среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне, случаи гриппа не регистрируются.
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