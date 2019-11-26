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Юный натуралист из Орла стал - победителем Всероссийского конкурса опытнических заданий

Объектом его исследовательской работы стала - тыква.

Изучению полезных свойств этого растения Дмитрий Сеин посвятил не один месяц и в результате вывел гибрид с необычными свойствами. Плоды содержат много полезного пектина и каротина, а при употреблении в пищу - выводят из организма шлаки и снижает холестерин.

Большие, маленькие, желтые, зеленые, съедобные и декоративные. Все эти тыквы вырастили юные натуралисты за прошедший сезон, но некоторые плоды их творчества достойны особого внимания.

Станция юннатов существует 75 лет, и все эти годы здесь выращивают тыквенные - кабачки, патиссоны и сами тыквы. Но в этом году впервые на станции ученик 7 класса вырастил гибриды, провел исследовательскую работу, с которой стал победителем Всероссийского опытнического задания.

Мандаринового цвета Оранж Колон и ярко зеленые Свит Коб - чтобы вырастить эти гибриды, семена пришлось заказывать по интернету. 100 рублей за 5 семечек. Поэтому Дима Сеин с педагогами Еленой Ивановой и Маргаритой Сеиной (она же его мама), старались, чтобы ни одно семя не пропало.

Дмитрий Сеин, победитель конкурса «Всероссийское опытническое задание»: «Мы замочили семена в растворе марганцовокислого калия, потом посадили в стаканчик. Подросшую рассаду мы высадили в грунт, накрыли растения, чтобы не было солнечных ожогов. Еще в июне тыква была маленькой, но в сентябре были тыквы весом в полтора килограмма».

Посвятить исследовательскую работу именно гибридам тыквы решили не случайно. Из мякоти этих плодов можно приготовить массу вкусных блюд, причем низкокалорийных и полезных, не говоря уже о тыквенных семечках. А вот исследованием этих растений, по крайней мере, на станции юннатов, занимались не часто.

Маргарита Сеина, педагог Орловской областной станции юннатов: «Она менее изучена в нашей местности, чем любые другие культуры. Тыкву изучают немного меньше. Мы решили этот пробел восполнить и изучить тыкву».

Работы было много - прополка, полив по расписанию, установка на плоды специальных сеток и подложек - чтобы не гнили. А когда тыквы выросли, юный натуралист изучил и биохимический состав мякоти. На помощь пришла кафедра ботаники, физиологии и биохимии растений ОГУ имени Тургенева. Там Диме помогли исследовать урожай на уровень содержания аскорбиновой кислоты и сахарозы.

Работу с описанием этапов исследовательской деятельности и фотографиями, в том числе и блюд из тыквы, отправили в Москву в федеральный детский эколого-биологический центр на конкурс. И она победила. Награждение прошло в Совете Федерации, куда со всей страны пригласили лишь 16 ребят. Станции юннатов за подготовку победителя вручили золотую медаль Минсельхоза России, а Диме - диплом и элитные семена огурцов, помидоров, моркови, свеклы и арбузов - для выращивания и дальнейших исследований. Семиклассник уже решил, что в следующем году объектом его пристального внимания станут арбузы. Опыт выращивания бахчевых уже есть, и очень уж он их любит.




Татьяна Тимохина
26 ноября 2019 года

 


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