Юный натуралист из Орла стал - победителем Всероссийского конкурса опытнических заданий

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вторник
26.11.2019
13:41:17
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Юный натуралист из Орла стал - победителем Всероссийского конкурса опытнических заданийОбъектом его исследовательской работы стала - тыква.
Изучению полезных свойств этого растения Дмитрий Сеин посвятил не один месяц и в результате вывел гибрид с необычными свойствами. Плоды содержат много полезного пектина и каротина, а при употреблении в пищу - выводят из организма шлаки и снижает холестерин.
Большие, маленькие, желтые, зеленые, съедобные и декоративные. Все эти тыквы вырастили юные натуралисты за прошедший сезон, но некоторые плоды их творчества достойны особого внимания.
Станция юннатов существует 75 лет, и все эти годы здесь выращивают тыквенные - кабачки, патиссоны и сами тыквы. Но в этом году впервые на станции ученик 7 класса вырастил гибриды, провел исследовательскую работу, с которой стал победителем Всероссийского опытнического задания.
Мандаринового цвета Оранж Колон и ярко зеленые Свит Коб - чтобы вырастить эти гибриды, семена пришлось заказывать по интернету. 100 рублей за 5 семечек. Поэтому Дима Сеин с педагогами Еленой Ивановой и Маргаритой Сеиной (она же его мама), старались, чтобы ни одно семя не пропало.
Посвятить исследовательскую работу именно гибридам тыквы решили не случайно. Из мякоти этих плодов можно приготовить массу вкусных блюд, причем низкокалорийных и полезных, не говоря уже о тыквенных семечках. А вот исследованием этих растений, по крайней мере, на станции юннатов, занимались не часто.
Работы было много - прополка, полив по расписанию, установка на плоды специальных сеток и подложек - чтобы не гнили. А когда тыквы выросли, юный натуралист изучил и биохимический состав мякоти. На помощь пришла кафедра ботаники, физиологии и биохимии растений ОГУ имени Тургенева. Там Диме помогли исследовать урожай на уровень содержания аскорбиновой кислоты и сахарозы.
Работу с описанием этапов исследовательской деятельности и фотографиями, в том числе и блюд из тыквы, отправили в Москву в федеральный детский эколого-биологический центр на конкурс. И она победила. Награждение прошло в Совете Федерации, куда со всей страны пригласили лишь 16 ребят. Станции юннатов за подготовку победителя вручили золотую медаль Минсельхоза России, а Диме - диплом и элитные семена огурцов, помидоров, моркови, свеклы и арбузов - для выращивания и дальнейших исследований. Семиклассник уже решил, что в следующем году объектом его пристального внимания станут арбузы. Опыт выращивания бахчевых уже есть, и очень уж он их любит.
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