В Орле при пожаре на производстве пострадал рабочий

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вторник
26.11.2019
13:41:23
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В Орле при пожаре на производстве пострадал рабочийНакануне вечером в Орле случился серьезный пожар. На улицу Молдавскую пожарным пришлось стянуть силы и средства по повышенному рангу вызова. Огонь охватил производственное помещение, один из работников госпитализирован с ожогами.
В седьмом часу вечера сразу несколько звонков о сильном возгорании в помещении цеха на улице Молдавской поступило в МЧС. С места происшествия скорая помощь забрала одного из работников.
Впоследствии огнеборцы, действительно, обнаружили признаки отчаянной попытки пострадавшего справиться с пожаром самостоятельно.
Оценив обстановку и определив главное направление, огнеборцы приступили к тушению. Горение происходило на площади в 30 квадратных метров. Первоначальной задачей трех пожарных расчетов и пятнадцати бойцов было не дать пламени расширить свои позиции. Пожарным удалось прекратить распространение огня, открытое горение общими усилиями было ликвидировано в сжатые сроки.
О характеристиках объекта и возможных причинах возгорания нам сообщили в Госпожнадзоре.
Окончательные выводы относительно происхождения возгорания остаются за экспертами испытательно-пожарной лаборатории. Размеры ущерба, нанесенного огнем, еще предстоит подсчитать. Уже известно, что при пожаре всерьез повреждено и помещение, и производственное оборудование, и готовая продукция.
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