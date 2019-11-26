Новости версия для печати В Орле при пожаре на производстве пострадал рабочий Накануне вечером в Орле случился серьезный пожар. На улицу Молдавскую пожарным пришлось стянуть силы и средства по повышенному рангу вызова. Огонь охватил производственное помещение, один из работников госпитализирован с ожогами.



В седьмом часу вечера сразу несколько звонков о сильном возгорании в помещении цеха на улице Молдавской поступило в МЧС. С места происшествия скорая помощь забрала одного из работников.



Алексей Старицков, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе первоначального тушения был пострадавший - один из сотрудников склада получил ожоги рук».

Впоследствии огнеборцы, действительно, обнаружили признаки отчаянной попытки пострадавшего справиться с пожаром самостоятельно.



Оценив обстановку и определив главное направление, огнеборцы приступили к тушению. Горение происходило на площади в 30 квадратных метров. Первоначальной задачей трех пожарных расчетов и пятнадцати бойцов было не дать пламени расширить свои позиции. Пожарным удалось прекратить распространение огня, открытое горение общими усилиями было ликвидировано в сжатые сроки.



О характеристиках объекта и возможных причинах возгорания нам сообщили в Госпожнадзоре.



Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Объектом пожара был цех по производству рыболовных изделий. В настоящее время приоритетными версиями возникновения пожара являются аварийный режим работы электропроводки, короткое замыкание электропроводки либо неосторожное обращение с огнем сотрудником данного производственного цеха».

Окончательные выводы относительно происхождения возгорания остаются за экспертами испытательно-пожарной лаборатории. Размеры ущерба, нанесенного огнем, еще предстоит подсчитать. Уже известно, что при пожаре всерьез повреждено и помещение, и производственное оборудование, и готовая продукция.









Иван Суверин

26 ноября 2019 года







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