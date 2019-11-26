Новости версия для печати Намолот зерна в Орловской области в этом году превысил показатель прошлого года на 500 тысяч Такие данные озвучили в правительстве области.



Сейчас зерновые и зернобобовые убраны на площади 877,5 тысяч га. Намолотили более 3 млн 700 тысяч тонн зерна с урожайностью 42,7 центнера с гектара. В лидерах - Ливенский район. Валовой сбор - 380 тыс. тонн. 320 тыс. тонн собрано в Покровском районе, 222 тыс. тонн - в Колпнянском. Сейчас завершают уборка кукурузы на зерно.





Татьяна Напольских

26 ноября 2019 года







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