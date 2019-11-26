Намолот зерна в Орловской области в этом году превысил показатель прошлого года на 500 тысяч

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вторник
26.11.2019
18:17:52
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Намолот зерна в Орловской области в этом году превысил показатель прошлого года на 500 тысячТакие данные озвучили в правительстве области.
Сейчас зерновые и зернобобовые убраны на площади 877,5 тысяч га. Намолотили более 3 млн 700 тысяч тонн зерна с урожайностью 42,7 центнера с гектара. В лидерах - Ливенский район. Валовой сбор - 380 тыс. тонн. 320 тыс. тонн собрано в Покровском районе, 222 тыс. тонн - в Колпнянском. Сейчас завершают уборка кукурузы на зерно.
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