Новости версия для печати Задолженность за питание отдельных групп школьников и малышей в детсадах Орла достигла 195 миллионов рублей С этой горячей темы начали сегодняшнее совещание в администрации областного центра.



К слову, в минувшем году к началу ноября долг был примерно такой же. Чтобы цифры начали снижаться, глава администрации распорядился найти деньги на оплату 30% задолженности уже в этом году. Остальное финансирование необходимо заложить в бюджет 2020 года.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы в приоритетном порядке выполняем все взятые на себя социальные обязательства, к которым, безусловно, относится и питание льготных категорий обучающихся. Еще раз обращаю внимание финансового блока: ваша работа обеспечить выполнение принятых решений и до конца года оплатить 30% от задолженности за питание, которая сложилась на 1 ноября».

Поставщики услуг с такой схемой оплаты, по словам Александра Муромского, согласились. Напомним, питание в школах остается бесплатным лишь для некоторых категорий учащихся. Большинство же школьников питаются за счет своих родителей.





Ольга Селиверстова

26 ноября 2019 года







На главную страницу





