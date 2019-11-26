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Задолженность за питание отдельных групп школьников и малышей в детсадах Орла достигла 195 миллионов рублей

С этой горячей темы начали сегодняшнее совещание в администрации областного центра.

К слову, в минувшем году к началу ноября долг был примерно такой же. Чтобы цифры начали снижаться, глава администрации распорядился найти деньги на оплату 30% задолженности уже в этом году. Остальное финансирование необходимо заложить в бюджет 2020 года.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы в приоритетном порядке выполняем все взятые на себя социальные обязательства, к которым, безусловно, относится и питание льготных категорий обучающихся. Еще раз обращаю внимание финансового блока: ваша работа обеспечить выполнение принятых решений и до конца года оплатить 30% от задолженности за питание, которая сложилась на 1 ноября».

Поставщики услуг с такой схемой оплаты, по словам Александра Муромского, согласились. Напомним, питание в школах остается бесплатным лишь для некоторых категорий учащихся. Большинство же школьников питаются за счет своих родителей.


Ольга Селиверстова
26 ноября 2019 года

 


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