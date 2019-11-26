Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Горячая тема для городских властей. Долг за питание в садах и школах Орла достиг 195 млн. рублей.



- По повышенному рангу сложности. Пожарные тушили склад. Есть пострадавший.



- Плюс 500 тысяч тонн. Уборочная этого года установили новый рекорд.



- Без гриппа, но в некоторых классах Орла приостановлен учебный процесс.



- Новые базы для активных и спортивных! В регионе будет организовано еще пять центров тестирования ГТО.



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Вести-Орёл

26 ноября 2019 года







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