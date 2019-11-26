Новости версия для печати Пока мост Дружбы в Орле не отремонтируют, Красный - не закроют Об этом сегодня вновь говорили в администрации города. Чиновники обсудили ход работ по ремонту переправы.



Сейчас работы над руслом реки еще не ведутся. Чтобы избежать падения мусора в Оку подрядчик должен соорудить брезент. За этим в мэрии обещали проследить. По словам чиновников, на объект они выезжают регулярно и даже ведут там фото-видео фиксацию хода работ.



Что же касается ремонта Красного моста, то ему будут предшествовать археологические раскопки, рассказал докладчик. Дело в том, что мост стоит в историческом месте, и эти работы помогут избежать утраты ценных артефактов. Впрочем, пока еще не определен даже будущий подрядчик, сейчас проходит подготовка процедуры определения подрядной организации.





Ольга Селиверстова

26 ноября 2019 года







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