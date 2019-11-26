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Один из торговых центров Железнодорожного района Орла стал местом учений

В учения был вовлечен весь орловский пожарный гарнизон, а также различные экстренные службы города.

Пожар в торговом зале и множество людей, отсеченных огнем от путей спасения, - такое сообщение еще затемно пришло на пульт 112. При выезде к месту происшествия участники тренировки даже не знали, что тревога учебная. В первые минуты по прибытии, признают пожарные, 50% успеха спасательных работ зависят от грамотных действий персонала объекта.

Впрочем, для пожарных реальная и учебная тревога принципиального различия не имеют. Организаторы учений постарались предельно точно воссоздать обстановку реального пожара: недостаток света, бутафорский дым, шумы и возгласы - ни дать, ни взять очаг ЧП.

Кто-то из статистов способен двигаться сам, а кого-то приходится не только выносить из опасной зоны, но и реанимировать. В условиях реального пожара огнеборцам пришлось бы действовать также.

Алексей Никишин, замначальника ГУ МЧС России по Орловской области: «При распространенных причинах пожара на многих объектах, независимо от формы собственности, является аварийный режим работы электрооборудования. Сегодня этот сценарий мы отработали на одном из корпусов торгового центра. Для пожарно-спасательных подразделений данные учения были внезапными - время и дата проведения для них были неизвестны. Результат учений оценивается положительно. Отработанные и полученные в ходе учений навыки важны для всех участников».





Иван Суверин
26 ноября 2019 года

 


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