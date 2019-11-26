Новости версия для печати В Орле прошел патриотический форум «Память говорит» Сегодня встретились молодые парламентарии из восьми субъектов ЦФО - Московской, Брянской, Калужской, Курской, Тамбовской, Рязанской и Смоленской областей. В подобном формате молодые депутаты общались впервые. Они обсудили проекты, которые пройдут в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.



Кавалер ордена Красной Звезды, легендарный полковой разведчик Василий Онищук день Победы встретил в Праге. Вспоминает: тогда вновь проснулся от оглушительного грохота, только после понял, что от победной стрельбы - танкисты не сдержали эмоций, узнав о том, что подписан акт о безоговорочной капитуляции германских войск.



Василий Онищук, ветеран Великой Отечественной войны: «Все начали в воздух стрелять, а утром мы снова прошли через Прагу, и в нас уже летели не гранаты, а цветы».

В 2019 году на межрегиональном молодежном патриотическом форуме Василия Михайловича встречают стоя и бурными овациями. Здесь же было решено, что он станет одним из героев документального фильма «Память говорит». Это будет совместный проект парламентариев из разных регионов.



Юлия Мальфанова, организатор межрегионального молодежного патриотического форума «Память говорит»: «С предложением снять этот фильм вышел Совет молодых депутатов Орловской области, и наши коллеги из ЦФО нас поддержали с тем, чтобы к маю 2020 года - этот год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом Памяти и Славы - создать этот поистине уникальный проект».

Александр Ефремов, первый зампред заксобрания Калужской области, председатель Совета молодых депутатов Калужской области: «Мы объединяемся на почве идеи патриотизма, и это очень важно для нашей страны, которая пережила много трагических событий, и нам важно, чтобы эта память предавалась из поколения в поколение, чтобы ребята знали о героях своей страны, отмечали заслуги своих отцов, дедов, прадедов».

Отголоски той войны слышны в каждом доме. Поэтому в преддверии 75-й годовщины Победы реализуют самые успешные проекты. По дорогам России и Восточной Европы на восстановленных машинах 40-х годов проедут участники медиа-экспедиции. В 42-х странах мира пройдет тестирование по истории Великой Отечественной войны.



Мария Воропаева, председатель молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ: «В 2020-м году мы запускаем большой проект, который будет называться «Большая история». Он будет направлен, прежде всего, на патриотическое воспитание молодежи».

Виктор Конопацкий, помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Упор будет сделан на информационные проекты, которые борются за сохранение истории, за тот посыл, который наша страна пытается вернуть, напоминая, что советский солдат – освободитель».

Но главная мысль форума - сделать так, чтобы год Памяти и Славы не закончился вместе с календарным, а подвиг советского солдата остался примером мужества и беззаветного служения Родине.









Анна Вайсергисер

26 ноября 2019 года







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