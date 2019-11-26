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вторник
26.11.2019
22:16:13
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Сегодня в Орле открылся фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет»Это уже второй фестиваль, организованный Домом творчества № 3 города Орла при поддержке Орловского театра кукол. В течение трех дней 17 коллективов, в том числе и инклюзивные студии, представят 18 работ.
Сегодня волшебство на сцене Орловского театра кукол творят не профессиональные актеры, а воспитанники детских театральных студий и кукольных театров.
Впрочем, где представлять конкурсную работу, руководители коллективов решали сами. Те, кто выбрал маленькую сцену, будут выступать в Доме творчества № 3 города Орла. Рискнувшие выйти на большую сцену, показывают свои спектакли в Театре кукол, как, например, театральная студия «Сфера» гимназии № 16. Режиссер Елена Канунникова поставила спектакль-фантазию на основе нескольких известных детских стихотворений.
А вот ребята из Болхова привезли мюзикл «Книга сказок».
Постановку, идейный замысел, актерское мастерство будут оценивать не только профессионалы. В составе жюри есть и дети. Денис Сидякин - автор названия этого фестиваля - уже второй год в жюри.
Лучшие спектакли, а также актеров, сыгравших лучшие женские и мужские роли, наградят 1 декабря. Церемония награждения пройдет в Орловском театре кукол. Помимо дипломов и подарков, победителей ждут и счастливые билеты в орловские театры на профессиональные постановки.
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