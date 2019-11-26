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Сегодня в Орле открылся фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет»

Это уже второй фестиваль, организованный Домом творчества № 3 города Орла при поддержке Орловского театра кукол. В течение трех дней 17 коллективов, в том числе и инклюзивные студии, представят 18 работ.

Сегодня волшебство на сцене Орловского театра кукол творят не профессиональные актеры, а воспитанники детских театральных студий и кукольных театров.

Евгения Кузякина, директор Дома детского творчества №3 г. Орла: «В нашем фестивале могут участвовать все и даже школьные театры, что очень ценно - они не могут выйти на большую сцену, поскольку, может, опыта маловато, нет масштабных постановок, а мы приглашаем всех».

Впрочем, где представлять конкурсную работу, руководители коллективов решали сами. Те, кто выбрал маленькую сцену, будут выступать в Доме творчества № 3 города Орла. Рискнувшие выйти на большую сцену, показывают свои спектакли в Театре кукол, как, например, театральная студия «Сфера» гимназии № 16. Режиссер Елена Канунникова поставила спектакль-фантазию на основе нескольких известных детских стихотворений.

А вот ребята из Болхова привезли мюзикл «Книга сказок».

Кристина Жучкова, руководитель коллектива "Поколение Х" (г. Болхов"): «В Орел мы не часто выбираемся, но готовимся всегда в полную силу. Когда сюда приезжаем, у детей горят глаза, много желания, но сцены они не боятся».

Постановку, идейный замысел, актерское мастерство будут оценивать не только профессионалы. В составе жюри есть и дети. Денис Сидякин - автор названия этого фестиваля - уже второй год в жюри.

Денис Сидякин, член жюри: «Я сейчас занимаюсь в театральной студии, уже три года. Легче судить, а выступать намного тяжелее, потому что ты волнуешься, на тебя смотрит зритель. Но и там и там – интересно».

Лучшие спектакли, а также актеров, сыгравших лучшие женские и мужские роли, наградят 1 декабря. Церемония награждения пройдет в Орловском театре кукол. Помимо дипломов и подарков, победителей ждут и счастливые билеты в орловские театры на профессиональные постановки.




Татьяна Тимохина
26 ноября 2019 года

 


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