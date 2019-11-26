Новости версия для печати Частично перекрыт проезд автомобилей на дороге, которая разделяет Орел и Орловский район Речь идет о микрорайоне Зареченском. Ограничения - временные, пока высохнет краска на новом пешеходном переходе.



О том, что дорога опасная - мы рассказывали в одном из наших сюжетов. Мамы боялись отпускать детей в школу, сами с опаской переходили дорогу, где не было ни одного перехода. Теперь и зебра, и искусственные неровности должны сделать дорогу в школу, детский сад или в магазин для жителей этих домов более безопасной.



Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Выхода людей из этого микрорайона не предусмотрено. Мы исправляем эту ошибку. И сегодня будет нанесена разметка, будут установлены последние знаки. И, соответственно, пешеходный переход будет готов к работе».





Татьяна Напольских

26 ноября 2019 года







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