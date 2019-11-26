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В Орле открыли мемориальную доску Заслуженному работнику культуры Элеоноре Панковой

Памятный знак открыт в стенах Орловской хореографической школы.

Основатель и первый директор Орловской хореографической школы Элеонора Михайловна Панкова своей жизни без танца не представляла. Не раз говорила: «Когда танцуешь – живешь». Ее нет уже больше 20 лет, но память о балетмейстере, о ее безграничной любви к танцевальному искусству живет в сердцах ее коллег и воспитанников.

На днях в Орловской детской хореографической школе состоялось открытие памятной доски Элеоноре Панковой.

Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой: «Человек посвятил свою жизнь танцу, можно сказать, горел на работе, и столько последователей, столько учеников работают сейчас на ниве хореографии в Орловской области и по всей России, это заслуживает большого уважения». 

Принять участие в торжественном и волнительном мероприятии пришли воспитанники, педагоги, друзья, а также сын основателя школы, который как никто другой знает - пусть характер строгий, сердце у мамы его было доброе и отзывчивое.

Роман Панков, сын Э.М. Панковой: «Мама еще при жизни работала над проектом здания этой школы, но, к сожалению, она не дожила до момента открытия этого шикарного здания - храма танца. Ее давно нет с нами, но дело ее продолжается. Это лучший памятник, я считаю, ей как хореографу, как педагогу, как директору, как человеку».

Наталья Минакова, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой: «С присвоением имени Э.М. Панковой школа обретает своего ангела-хранителя, который будет нас оберегать и прославлять». 

Ксения Панкова с бабушкой своей знакома не была, но уверена - любовь к хореографическому искусству переняла точно от нее.

Ксения Панкова, внучка Э.М. Панковой: «Она была очень талантливой, очень любила танцевать, всю жизнь посвятила танцу».

На праздничном мероприятии преподаватели школы, родители получили грамоты, а воспитанники представили большой творческий концерт, который посвятили мамам.




Юлия Опанасюк
26 ноября 2019 года

 


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