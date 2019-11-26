В Орле открыли мемориальную доску Заслуженному работнику культуры Элеоноре Панковой

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вторник
26.11.2019
22:16:01
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В Орле открыли мемориальную доску Заслуженному работнику культуры Элеоноре ПанковойПамятный знак открыт в стенах Орловской хореографической школы.
Основатель и первый директор Орловской хореографической школы Элеонора Михайловна Панкова своей жизни без танца не представляла. Не раз говорила: «Когда танцуешь – живешь». Ее нет уже больше 20 лет, но память о балетмейстере, о ее безграничной любви к танцевальному искусству живет в сердцах ее коллег и воспитанников.
На днях в Орловской детской хореографической школе состоялось открытие памятной доски Элеоноре Панковой.
Принять участие в торжественном и волнительном мероприятии пришли воспитанники, педагоги, друзья, а также сын основателя школы, который как никто другой знает - пусть характер строгий, сердце у мамы его было доброе и отзывчивое.
Ксения Панкова с бабушкой своей знакома не была, но уверена - любовь к хореографическому искусству переняла точно от нее.
На праздничном мероприятии преподаватели школы, родители получили грамоты, а воспитанники представили большой творческий концерт, который посвятили мамам.
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