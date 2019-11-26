Стали известны причины появления голубой воды в Орле

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вторник
26.11.2019
22:16:07
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Стали известны причины появления голубой воды в ОрлеНо источник загрязнения не найден.
Как сообщает Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в пробах, отобранных 12 ноября, выявлено «превышение концентрации загрязняющих веществ по биохимическому потреблению кислорода (БПК) в 1,4 раза, в том числе в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 5,9 раза; по меди в 2 раза».
Повторный забор проб произвели 14 ноября. В них установлено «превышение концентраций загрязняющих веществ... в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 0,95 раза, по меди в 1,7 раза».
В настоящий момент ситуация нормализована. Тем не менее, специализированным уполномоченным органам предстоит определить источник загрязнения, сообщает сайт городской администрации.
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