Новости версия для печати Хотите сменить страховую компанию, управляющую пенсионными накоплениями? Поспешите написать заявление Определиться нужно до 1 декабря – напоминает орловское управление Пенсионного фонда.



Пользоваться правом на смену страховщика – им может быть Пенсионный фонд России или негосударственный Пенсионный фонд – можно ежегодно. Однако лучше это делать не чаще чем раз в пять лет. В противном случае деньги будут переведены без учета инвестиционного дохода. Подать заявление можно лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, а также в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг.





Мария Семак

27 ноября 2019 года







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