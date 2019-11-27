Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится форум «Я - доброволец» На нем подведут итоги 2019 года.



Участие в форуме примут более 500 человек. Это представители самых разных волонтерских объединений. Место встречи молодых и активных – Орловский драматический театр. В фойе будет работать тематическая выставка, на которой можно будет ознакомиться с наиболее яркими молодежными проектами и инициативами. На сцене театра состоится гала-концерт фестиваля «Золотая осень», который завершится церемонией награждения победителей в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Художественное слово». Награды вручат и самым активным представителям добровольчества в различных сферах деятельности.





Мария Семак

27 ноября 2019 года







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