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среда
27.11.2019
14:55:05
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Сегодня в Орле состоится форум «Я - доброволец»На нем подведут итоги 2019 года.
Участие в форуме примут более 500 человек. Это представители самых разных волонтерских объединений. Место встречи молодых и активных – Орловский драматический театр. В фойе будет работать тематическая выставка, на которой можно будет ознакомиться с наиболее яркими молодежными проектами и инициативами. На сцене театра состоится гала-концерт фестиваля «Золотая осень», который завершится церемонией награждения победителей в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Художественное слово». Награды вручат и самым активным представителям добровольчества в различных сферах деятельности.
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