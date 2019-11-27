Новости версия для печати МЧС: выходить на лед – опасно для жизни! Сотрудники управления МЧС по Орловской области обращаются с просьбой к родителям провести с детьми профилактическую беседу.



В регионе похолодало. Но температура колеблется от минуса к плюсу. Однако лед на водоемах уже появился. На этой неделе в пожарно-спасательную службу поступали звонки о детях, находящихся на льду реки Оки. На место выезжали сотрудники областной поисково-спасательной службы, к счастью, к моменту прибытия оперативной группы юные орловцы уже ушли на берег. Спасатели простят родителей предупредить своих детей о том, что лед еще окончательно не сформировался, поэтому выходить на него нельзя. Даже под небольшим весом ребенка лед может надломиться.





Мария Семак

27 ноября 2019 года







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