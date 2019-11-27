Наладить работу электронных табло на остановках в Орле планируется к следующей неделе

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среда
27.11.2019
14:54:53
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Наладить работу электронных табло на остановках в Орле планируется к следующей неделеТабло либо не работают совсем, либо показывают нечитаемый текст.
Проверка работоспособности электронных табло, которые показывают время прибытия общественного транспорта, выявила 12 частично или полностью неисправных конструкций. Они располагаются на следующих остановках:
«Сквер Ермолова»,
«Кинотеатр «Октябрь» (пл. Карла Маркса, 1/3),
«ЦУМ»,
«Сквер Гуртьева» (ул. Октябрьская, 42),
«Пенсионный фонд России» (ул. Комсомольская, 108),
«Дом моды» (ул. Комсомольская, 229),
«Магазин «Орел» (в обе стороны движения: ул. Октябрьская, 62 и ул. Октябрьская, 65),
«ул. 1-я Посадская» (ул. 1-я Посадская, 28),
«Гостиница «Орел» (в обе стороны движения: ул. Московская, 21 и ул. Московская, 24),
«Кинотеатр «Родина» (ул. Московская, 32).
Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла, сообщил, что 25 ноября был заключен договор с подрядчиком на восстановление работоспособности этих табло. На время настройки их отключат. Планируется, что работы продлятся неделю, сообщает сайт городской администрации.
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