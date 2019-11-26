Инвестиционный потенциал Орловской области представили в посольстве Чешской Республики

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вторник
26.11.2019
22:15:49
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Инвестиционный потенциал Орловской области представили в посольстве Чешской РеспубликиНаш регион заинтересован в создании совместных предприятий в самых разных отраслях - от промышленности и IT-индустрии до образования и туризма.
Как отметил губернатор Орловской области, региону удалось серьезно продвинуться в части создания комфортных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата. Пример - создание особой экономической зоны «Орел» и территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».
Из Орловской области в Чехию экспортировались химические нити, керамические изделия, холодильники. Из Чешской Республики ввозили масличные семена, корма для животных, фармацевтическую продукцию. Сейчас - тенденция к более плотному взаимодействию.
Перспективным направлением сотрудничества может стать строительство завода глубокой переработки зерна и мельничного комплекса для переработки муки.
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