Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По повышенному уровню сложности. Сегодня к одному из торговых центров была стянута техника всех служб экстренного реагирования.



- В «голубом ручье» нашли вредные вещества. Росприроднадзор озвучил результаты анализа странного притока Оки.



- «Память говорит» - есть то, что нельзя забывать. В Орле молодежь из восьми регионов говорила о Великой Победе. Мы пообщались и с победителями, и с потомками героев.



- Как благодаря тыкве попасть в Совет Федерации? Герой нашего сюжета знает ответ.



- «Счастливый билет» - для юных и талантливых. В Орел начал работу театральный фестиваль.



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Вести-Орёл

26 ноября 2019 года







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