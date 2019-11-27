Скорость не позволила справиться с управлением

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среда
27.11.2019
14:53:28
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Скорость не позволила справиться с управлениемВ результате чего произошло столкновение «Лады» с КАМАЗом на трассе М-2 Крым.
26 ноября в 12:10 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», следовал по автодороге М-2 Крым, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ 53215. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» (женщина 1966 г.р.) получила травмы.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
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